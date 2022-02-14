В Мурманске изъяли свыше 58 кг наркотиков, привезенных для продажи

Наркополицейские УМВД России по Мурманской области провели спецоперацию и задержали подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения пытался ввезти в Мурманск наркотики, приобретенные в другом регионе РФ. Задержанный собирался их продавать. Вещества обнаружили в тайниках, устроенных в автомобиле. Всего изъяли 59 полимерных пакетов. В них находился амфетамин весом более 58 килограммов, а также свыше 200 граммов кокаина.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.