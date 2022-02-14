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14.02.2022,  
16:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Работы по модернизации крейсера "Адмирал Нахимов" показали на видео

На предприятии Севмаш занимаются глубокой модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов". После этого он станет самым мощным кораблем, оснащенным современным вооружением. На видео, которое представили на Севмаше, можно понаблюдать за достроечными работами.

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
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Все операции проводятся, что называется, "на воде". Корабль в 2020 году перевели к набережной. Здесь полным ходом идут покрасочные операции. Кстати, уже использовали 400 тонн краски и порядка 3,5 тонны металла.

На крейсер погрузят и установят свыше пяти тысяч единиц оборудования и более одного миллиона различных изделий. Протянут 200 километров трубопроводов и 1,8 тысячи километров кабеля.

Подход к ремонту на предприятии современный. Для этого создали 3Д-модель корабля, что упрощает работу и сокращает сроки.

"РГ" писала, что в арсенал модернизированного корабля планируется включить гиперзвуковые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы".

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