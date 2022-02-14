В Петербург не пустили 40 тысяч цветов из Нидерландов

В порту Санкт-Петербурга сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора остановили ввоз крупной партии посадочного материала георгинов и бегоний из Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, более 40 тысяч корневищ бегоний и корнеклубней георгинов прибыли в Северную столицу транзитом из Литвы. Получателем должна была стать крупная компания по продаже цветов в Петербурге.

Но в ходе карантинного контроля госинспектор выяснил, что на ввоз этого посадочного материала в Россию нет разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Без него вся партия не сможет поступить в магазины.