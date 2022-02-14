Санитарные врачи опровергли пользу моркови для улучшения зрения

Употребление моркови в пищу не способно улучшить уже испорченное зрение. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

Долгое время считалось, что благодаря высокому содержанию витамина А морковь способна если не восстанавливать зрение, то хотя бы улучшать его состояние. Но как говорят санитарные врачи Северной столицы, польза моркови конкретно в этом направлении так и не была доказана.

Однако установлено, что люди, у которых морковь содержится в постоянном рационе, на 40 процентов реже сталкиваются с куриной слепотой.

Также морковь помогает снизить уровень холестерина в крови, а благодаря высокому содержанию калия она обладает сосудорасширяющими свойствами, так что ее рекомендуется регулярно принимать в пищу для профилактики атеросклероза, инфарктов и инсультов.

В моркови содержится витамин С, который поддерживает белые кровяные клетки, которые отвечают за иммунитет.

Клетчатка, имеющаяся в моркови, способна поддержать работу пищеварительной системы, в частности, перистальтику и выработку желудочного сока. Также овощ обладает желчегонным эффектом. Если сварить морковный суп, то он станет отличным средством от диареи.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, способен снизить риски развития онкологических заболеваний. Регулярное употребление моркови стимулирует десны, а также способствует слюноотделению, что является отличной профилактикой кариеса. В региональном управлении Роспотребнадзора даже советуют есть морковь после завтрака, обеда или ужина, овощ естественным образом позволит очистить зубы от остатков пищи.

Кроме того, морковь способна регулировать сахар в крови, при регулярном употреблении она увлажняет кожу. Советуют врачи принимать морковь и для мужского здоровья. Женщинам же морковный сок показан при беременности и грудном вскармливании - правда, в умеренных количествах.

И хотя морковь не сможет вылечить катаракту, глаукому или даже близорукость, санитарные врачи советуют включить этот овощ в свой постоянный рацион при отсутствии каких-либопротивопоказаний, ведь полезных свойств в нем предостаточно.