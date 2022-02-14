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14.02.2022 17:40
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о риске некроза костей после тяжелого течения COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Тяжело перенесенная коронавирусная инфекция может оказаться фактором риска для развития остеонекроза. Причина пока не ясна, ученые выдвигают две версии: "виноват" может быть сам COVID-19 или же проблема в высоких дозах кортикостероидов, которые иногда используются в лечении.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как следует из публикации в журнале "Травматология и ортопедия в России", авторы исследования проанализировали некоторые клинические случаи, когда тяжело перенесшие коронавирус пациенты после выздоровления столкнулись с тем, что у них развился асептический некроз головки бедренной кости.

Например, с таким диагнозом столкнулся 42-летний пациент, который длительное время лежал в больнице и перенес 80-процентное поражение легких. Вскоре после выписки мужчина почувствовал боль в тазобедренных суставах. Ему стало тяжело ходить. МРТ показало, что у мужчины наблюдается двусторонний некроз бедренных костей второй стадии. Врачи провели лечение и смогли частично облегчить страдания пациента, но кардинального улучшения не произошло.

Еще один пациент поначалу лечился дома, но затем был госпитализирован с 40-процентным поражением легких. В больнице он пробыл восемь дней. А спустя два месяца после выздоровления у него также был обнаружен остеонекроз. В какой-то момент мужчина почувствовал себя так плохо, что вынужден был передвигаться на костылях. Как и в первом случае, врачи облегчили его состояние, пациент перешел с костылей на трость. Но о былой подвижности говорить уже не приходится.

Также в исследовании говорится, что врачи обследовали двух сестер. Одна из них лежала несколько дней в стационаре с коронавирусом, вторая лечилась дома. Обе спустя пару месяцев после выздоровления также столкнулись с некрозом головки бедренной кости.

Авторы исследования изучили международную практику и выяснили, что с подобными случаями сталкивались и зарубежные врачи. Правда, исследования, проведенные в других странах, проводили аналогию между лечением коронавирусных пациентов кортикостероидами. Но случай с двумя сестрами, который удалось исследовать отечественным врачам, противоречит гипотезе о препаратах. Так, одна сестра действительно лежала в больнице и лечилась кортикостеродиадами. Но другая, та, что болела дома, получала совсем другие препараты. Но асептический некроз головки бедренной кости был выявлен у них обоих, а, значит, нельзя исключать и другие факторы, повлиявшие на развитие болезни, например, сам вирус.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Пока, признают авторы исследования, информации на эту тему крайне мало. Но в публикации отмечается, что необходимо накапливать данные, касающиеся возможной связи коронавируса с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, чтобы в будущем создать эффективные схемы профилактики и лечения.

Справка "РГ"

При асептическом некрозе головки бедренной кости участок костного мозга у головки бедра отмирает. Человек испытывает боли при движении, нередко теряет возможность ходить или значительно сокращает двигательную активность. Существует несколько видов терапии, чтобы облегчить состояние больного, в самых тяжелых случаях пациента направляют на операцию и устанавливают протез взамен пораженного участка.

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