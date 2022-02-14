В Архангельской области сожители получили реальные сроки за убийство кота

Северодвинский городской суд приговорил гражданских супругов к реальному лишению свободы за жестокое обращение с животным. Они до смерти замучили кота, принадлежавшего матери подсудимого.

Как сообщила прокуратура региона, сожители на протяжении двух месяцев с особой жестокостью, используя различные предметы, причиняли животному боль и страдания. При этом они записали пытки кота на видео, которое выложили в соцсети.

Эта запись вызвала негодование у многих жителей Архангельской области и других регионов, на интернет-ресурсах люди просили наказать виновных в гибели кота Кузи по всей строгости закона.

По приговору суда мужчина проведет три с половиной года в колонии общего режима. Такой срок ему дали не только за издевательство над животным, но и за хищение банковской карты. Его сожительница отправится на три года и два месяца в колонию-поселение.

Экспертиза установила, что осужденный психически здоров, а его гражданская супруга страдает алкогольной зависимостью и связанным с этим психическим расстройством. Установлено, что она пытала кота с целью расстроить его хозяйку.

При этом женщина не раскаялась в своих действиях. Ее сожитель принес извинения своей матери и выплатил ей пять тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.