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14.02.2022 20:25
Рубрика: Экономика

В МФЦ Петербурга можно будет получить визу в 29 стран

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Новая услуга появилась в многофункциональных центрах Северной столицы - теперь в них можно оформить визу для въезда на территорию иностранного государства. За ней могут обратиться граждане России независимо от адреса регистрации заявителя. А набор документов ничем не отличается от того, что требуют в визовом центре.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

- Оформление визы в многофункциональном центре организуется в один или два этапа, - комментируют в Смольном. - В результате предоставления услуги заявитель получит оформленную визу или сформированный комплект документов для подачи в консульство или визовый центр. Срок предоставления услуги - максимум 70 рабочих дней.

Срок предоставления услуги - максимум 70 рабочих дней
Фото: iStock
Страны упрощают правила въезда для туристов

В списке - 29 стран. По большей части это государства Шенгенской зоны, но есть и экзотика: Таиланд, Шри-Ланка, Сан-Томе и Принсипи. В перспективе перечень стран, визы в которые можно оформить в МФЦ, будет расширен - равно как и число центров, предоставляющих эту услугу. Пока документы на оформление визы принимают в десяти питерских многофункциональных центрах, но планируется, что со временем их колочество будет увеличено как минимум до восемнадцати.

А как у вас?

В Татарстане работают более 60 офисов "Мои документы", однако ни в одном из них оформить визу за границу пока нельзя, и появится ли такая возможность в ближайшее время - неизвестно. Как сообщили в Многофункциональном центре республики, решение о расширении перечня обязательных услуг, оказываемых в МФЦ в режиме одного окна, принимается на федеральном уровне.

Нет пока возможности оформить визу через МФЦ и в Нижнем Новгороде. Зато есть коммерческие визовые центры, выполняющие роль посредника в подаче документов и оказывающие помощь при заполнении документов. Еще один проверенный вариант - оформить визу через турфирму при покупке путевки.

Нижегородка Марина Луконичева оформляла визу через визовый центр осенью и осталась не очень довольна. Заявку она оставляла задолго до поездки, но из-за ковидных ограничений ей пришлось платить не только за оформление документов, но еще и за срочность, да и получила она их практически перед вылетом. "Вот было бы здорово, если бы и у нас визы оформлялись через МФЦ", - вздыхает она.

Подготовили Ольга Кондрева (Казань) и Мария Волкова (Нижний Новгород).

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