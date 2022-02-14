В Петербурге перестала выходить на связь студентка из США

В Северной столице пропала без вести гражданка США, приехавшая изучать русский язык.

Как сообщает "Интерфакс", она должна была заниматься по дополнительной образовательной программе "Русский язык как иностранный" в Санкт-Петербургском госуниверситете.

Американка приехала в город в конце января, а 3 февраля пришла в вуз и заключила договор на обучение. После этого ее там не видели.

Сотрудники университета с 7 февраля пытались связаться с девушкой по всем каналам, но безуспешно. В итоге вуз обратился в полицию за помощью в поисках студентки.