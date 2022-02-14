В Петербурге пьяный водитель протаранил машину ГИБДД

В Петербурге неудачей закончилась попытка пьяного автомобилиста уйти от преследования патрульной машиной ГИБДД - в результате погони мужчина за рулем Mazda врезался в постовой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машину, которая ехала очень уж подозрительно, сотрудники ГИБДД заметили у дома №1 по Витебскому проспекту. Автомобиль нарушал правила дорожного движения, а когда по громкой связи инспекторы велели остановиться, то водитель нажал на газ. На перекрестке Фрунзе и Варшавской машина нарушителя протаранила полицейский автомобиль.

В результате ДТП один из полицейских получил травмы. Пострадал и водитель иномарки. Его задержали и вместе с стражем порядка доставили в больницу. Вскоре выяснилось, что сидевший за рулем иномарки житель Коми отделался легкими ушибами и его отвезли в отдел полиции, где составили сразу шесть административных протоколов. Также выяснилось, что на него ранее уже было составлено 17 протоколов, а некоторое время назад мужчину лишили прав за пьяную езду. Сейчас автомобилист задержан.