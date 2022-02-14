В Петербурге задержана банда квартирных воров

В Петербурге сотрудникам полиции удалось задержать организованную группу квартирных воров. Согласно информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, банда взята с поличным и причастна к еще как минимум одной краже - в квартире по улице Адмирала Черокова.

- В ходе реализации оперативной информации по подозрению в совершении кражи из квартиры по улице Адмирала Коновалова задержаны с поличным трое участников преступной группы 38-52 лет, а также 55-летний гражданин одной из сопредельных республик, - уточнили в главке - Все ранее неоднократно судимые.

В ходе досмотра задержанных, проведенного на месте, у них было изъято похищенное имущество, а также отмычки и мобильные телефоны. В дальнейшем по месту жительства преступников нашли также оружие - обрез гладкоствольного ружья, девять патронов калибра 16 мм - и архивный автомобильный государственный знак.

По обоим фактам квартирных краж возбуждены уголовные дела. Статья 158 УК РФ за кражу с незаконным проникновением в жилище и в крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время все подозреваемые задержаны, полиция проводит мероприятия по установлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности на территории региона.