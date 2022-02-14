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14.02.2022 11:48
Рубрика: Общество

Власти Петербурга оплатят пострадавшей на Бали горожанке дорогу домой

Текст: Марина Ледяева (Петербург)

Правительство Северной столицы поможет вернуться домой петербурженке, получившей серьезные травмы во время отдыха на Бали.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как сообщил Смольный со ссылкой на губернатора Александра Беглова, при необходимости средства на транспортировку пострадавшей выделят из резервного фонда правительства города.

Девушка будет доставлена в Россию спецрейсом. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей. Этот вопрос сейчас решается вместе с МЧС и Минздравом России. Согласовывается вылет самолета, власти Бали также должны дать разрешение на допуск российских медиков к девушке.

Петербурженка получила множественные травмы в свой день рождения, 20 января, в результате столкновения с гидроциклом на воде, рассказали ее родные в соцсетях. У нее были сломаны голень и бедро, также пострадал крестец. Местные врачи сделали девушке несколько операций. У пострадавшей появились проблемы с мозгом, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Средства, выплаченные по медицинской страховке, закончились. Родственники девушки объявили сбор средств на ее доставку в Петербург бортом санавиации. По их данным, стоимость такого рейса из Индонезии составляет 15 миллионов рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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