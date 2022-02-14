Власти Петербурга оплатят пострадавшей на Бали горожанке дорогу домой

Правительство Северной столицы поможет вернуться домой петербурженке, получившей серьезные травмы во время отдыха на Бали.

Как сообщил Смольный со ссылкой на губернатора Александра Беглова, при необходимости средства на транспортировку пострадавшей выделят из резервного фонда правительства города.

Девушка будет доставлена в Россию спецрейсом. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей. Этот вопрос сейчас решается вместе с МЧС и Минздравом России. Согласовывается вылет самолета, власти Бали также должны дать разрешение на допуск российских медиков к девушке.

Петербурженка получила множественные травмы в свой день рождения, 20 января, в результате столкновения с гидроциклом на воде, рассказали ее родные в соцсетях. У нее были сломаны голень и бедро, также пострадал крестец. Местные врачи сделали девушке несколько операций. У пострадавшей появились проблемы с мозгом, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Средства, выплаченные по медицинской страховке, закончились. Родственники девушки объявили сбор средств на ее доставку в Петербург бортом санавиации. По их данным, стоимость такого рейса из Индонезии составляет 15 миллионов рублей.