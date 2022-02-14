Кадровый голод в туриндустрии будут утолять с помощью школьников

Крым может обновить рекорд 2021 года по количеству туристов - тогда на полуострове отдохнули 9,5 миллиона россиян. Сейчас власти пытаются решить проблемы, которые обычно омрачают отдых отпускников. К началу турсезона определят зоны, где запретят строительные работы, утвердят адреса перехватывающих парковок в курортных городах и поселках, приведут в порядок пляжи. Но остается еще одна головная боль - кадровый дефицит в туротрасли.

Сейчас срочно требуются администраторы, повара, официанты, горничные, садовники. Причем счет вакансиям идет на тысячи. К примеру, перед началом прошлого "высокого" сезона 3000 "горячих" должностей ждали своих соискателей. Списки вакансий разместят на сайте Минкурортов РК в апреле-мае. Так что любой желающий, даже из других регионов, может найти себе работу.

Крымские вузы и колледжи не покрывают и половины потребностей рынка. По данным регионального минобразования, за семь лет было подготовлено чуть более 10 тысяч специалистов. По оценке Крымской гостиничной ассоциации, дефицит кадров в туротрасли полуострова достигает 50-60 процентов. "Местными работниками мы даже половину потребностей не закрываем, - сетует председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. - Основная масса поваров и шеф-поваров приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга".

Срочно требуются администраторы, повара, официанты, горничные, ­садовники. Причем счет вакансиям идет на тысячи

Прошлым летом отельеров выручили студенты Сибирского федерального университета. При вузе работает школа поваров Поля Бокюза, которую финансируют местные рестораторы - таким образом они "куют" кадры. "И мы договорились с руководством университета о трудоустройстве студентов на объектах нашей ассоциации. Вуз выстроил учебные планы таким образом, что ребята смогли приехать уже в конце мая", - рассказал Маковей. Сотрудничество с сибирским вузом продолжится и в этом курортном сезоне.

Кадровый голод в туриндустрии Крыма будут утолять и с помощью школьников. Минобразования республики запустило пилотный проект воспитания будущих профессионалов сферы гостеприимства. Как рассказали "РГ" в ведомстве, с 1 сентября 2021 года открыты восемь классов в школах Симферополя и Судака. Разработчиками обучающих программ и базой для практических занятий стали "Крымский многопрофильный колледж" в Симферополе и Севастопольский госуниверситет. В колледже курс профессионального образования рассчитан на год. Занятия - по четыре-шесть часов в неделю. Севастопольский госуниверситет первым в России разработал проект "Наставническое сопровождение проектов старшеклассников в рамках организации профильного обучения в школах" - всего восемь курсов. Суть идеи - дать возможность познакомиться с "внутренней кухней" туриндустрии и "примерить на себя" профессию.

Кошелек

Какие зарплаты предлагают в Крыму при сезонном трудоустройстве в туротрасли? Они очень разнятся и зависят от звездности отеля. Так, зарплата горничных - от 12 до 40 тысяч рублей в месяц, официантов - от 18 до 23, поваров - от 30 до 50, администраторов - от 30 до 45, аниматоров - от 22 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях официантам, горничным и барменам помимо оклада предлагают еще и дополнительно 10-30 процентов с продаж.