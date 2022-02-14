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14.02.2022 15:07
Рубрика: Общество

Как животные зимуют в горах Кавказского биосферного заповедника

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Кавказский биосферный заповедник Фото: Кавказский биосферный заповедник
Фото: Кавказский биосферный заповедник

На юге зима, хотя и длится четыре месяца, все же - серьезное испытание для диких животных. Ученые Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х. С. Шапошникова рассказали, как проходит зимовье зверей в горах, подчеркнув, что главная трудность не низкие температуры, а глубокие снега, укрывающие кормовую базу.

Фото: Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский"
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Особенно внушительный покров образуется в альпийских поясах южного склона Главного Кавказского хребта - в районе бассейна реки Мзымты, а также на северном клоне в верховьях рек Белой, Киши, Уруштен и Малая Лаба.

- Например, для маленькой косули критическими становятся даже 20 сантиметров выпавшего снега, - рассказывает ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. - Любопытно, что такая же высота снега способна ограничить передвижение относительно коротконогого леопарда, поэтому эти звери предпочитают покидать зимой горные леса. А длинноногий олень зимует на верхней границе леса, причем крупные самцы выбирают участки с высотой снега около метра. Самки с оленятами зимуют чуть ниже, в снегу около 50 сантиметров. В таких условиях олени имеют очевидное преимущество перед своими врагами - волками. Лишь образование наста может сыграть на руку серым хищникам.

Занесенный в Красную книгу Кубани кавказский зубр использует двойную тактику. Часть особей зимует на горных лугах, выбирая выдувные и пригреваемые солнцем участки склонов, на которых обнажается прошлогодняя трава. Часть же уходит в леса, предпочитая пихтовые массивы и поймы рек. Причем зимовки бычков-великанов в верховьях ученые впервые зафиксировали в 1980-х годах, а с 2003 года в заповеднике начали вести регулярную "перепись" стад с воздуха на вертолете. Обычно учет приходится на февраль.

- Но все же зимний ресурс для такого крупного животного ограничен, поэтому зубры разбиваются на небольшие группы, - уточняет Сергей. - Кстати, в таких же условиях леса зимуют и кабаны, но они, наоборот, объединяются в крупные гурты, облегчая друг другу передвижение по глубокому, под метр, снегу.

А вот кавказская серна, славящаяся своим изяществом, уходит на зимовку в темнохвойные леса, поближе к скальным выходам и речным долинам на высоте 1000-1600 метров. Некоторые группы спускаются еще ниже. К холодам серна обзаводится длинной (до 12-15 сантиметров) шубкой и густым пухом. По плотному снегу передвигается без видимого труда, рыхлая масса - ей тоже не помеха благодаря особому строению копыт.

Фото: Архив Павла Глазкова
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- В зимний рацион серны входят сухие травы, а также древесно-веточный корм - ветви и кора ивы, бука, рябины, - рассказывает старший научный сотрудник Кристина Бибина. - В большом количестве поедают овсяницу, листья и побеги зимне-зеленых растений: ежевики, омелы, лавровишни. Употребляют также мох, древесные лишайники и хвою сосны, пихты, ели.

Ее сосед - западнокавказский тур (по данным последних учетов на территории заповедника их насчитывается 2,5 тысячи особей) тоже облачается в зимний тулуп, который в 2-2,5 раза длиннее "летнего", и помогает животному переждать любую непогоду. Для зимовья эти животные предпочитают горные участки, где снег не задерживается под силой ветров и солнца. Также туры способны добраться до травы, укрытой 35-сантиметровым слоем свежего снега.

Основная же опасность, подстерегающая туров и серн зимой, - вовсе не хищники, а лавины. При пересечении снежных склонов идущее цепочкой стадо туров как бы "подрезает" пласт, из-за чего он может прийти в движение. Под лавинами погибает около трети всех этих животных. Серны редко становятся причиной схода снежных масс, однако тоже попадают в волны, так как зимуют вблизи лавинных русел.

Кстати

А вот медведей природа наделила значительным преимуществом - косолапые залегают в спячку и просыпаются только в апреле, когда снег интенсивно отступает и в мокрой пожухлой траве можно отыскать орехи с прошлогодней осени. Таким же образом холода переживают енотовидные собаки, сони и летучие мыши.

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