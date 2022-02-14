На горных курортах Сочи создадут единый пешеходный маршрут

В Красной Поляне планируют создать единый пешеходный маршрут горного туристического кластера. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В конце 2020 года подписано шестистороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития горного туристского кластера между администрацией Сочи, Кавказским заповедником, нацпарком, управляющими компаниями горно-туристического центра "Газпром", курортами "Роза Хутор" и "Красная Поляна".

- В рамках соглашения формируется проект соединения горных курортов, железнодорожной станции Эсто-Садок и поселка городского типа Красная Поляна единой пешеходной связью, - отметила заместитель главы Сочи Инна Петухова. - К существующим четырем километрам променада необходимо запроектировать и построить еще три километра благоустроенной набережной, в том числе тротуары и мостовые сооружения через реки Мзымта и Лаура.

Отмечается, что пешеходный маршрут будет востребован в любое время года и положительно повлияет на экологию горного кластера. Реализация проекта позволит благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок, объединить всесезонные курорты и вдвое снизить уровень автомобилизации горного кластера.