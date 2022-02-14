В крымской пещере "Таврида" снимут мистический художественный фильм

"Таврида" станет площадкой для съемок полнометражного художественного фильма "Пещера" крымского режиссера Ивана Шерстникова. По сообщению пресс-службы КФУ, фильм снимут в жанре фантастической драмы.

Идея фильма появилась, когда режиссер познакомился с историей случайного открытия пещеры строителями федеральной трассы в 2018 году.

- Когда я узнал, что пещера была давно закупорена, и там нашли останки, то мистифицировал эту историю и начал писать сценарий, - рассказал Иван Шерстников. - Главная героиня фильма - один из лучших специалистов-палеонтологов в России Ирина Ефремова, которая работает в НИИ и преподает в институте.

Узнав от открытии пещеры, специалист отправляется на полуостров. Здесь в подземных галереях она собирает кости доисторических животных, которые жили на полуострове 1,8-1,5 миллиона лет. Исследование одной из находок приводит неожиданному и драматичному развитию событий. Чем обернется этот "привет" из прошлого - зритель узнает из фильма.

Как отмечает режиссер, несмотря на долгую проработку идеи, сценарий был написан достаточно быстро - за месяц было готов 90 страниц сценария. Этап подготовки съемок длился более года - за это время прошел отбор артистов. Главные роли сыграют актеры из Москвы и Санкт-Петербурга. В эпизодах задействуют актеров из Севастопольского академического театра им. А. В. Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.

- Представители КФУ очень тщательно подошли к изучению сценария фильма, - подчеркнул Иван Шерстников. - Сотрудники вуза помогли отредактировать научную часть сценария, чтобы достичь максимальной правдоподобности. Активную помощь в подготовке фильма оказывают крымские спелеологи. Актриса, которая играет палеонтолога, хоть и готовится к роли, но без помощи специалистов не может правильно выполнять некоторые задачи - осматривать пещеру, работать с останками и специальной техникой. В этом помогают специалисты КФУ.

Фильм снимается для популяризации Крыма и достопримечательностей полуострова, а также развития кинематографа в регионе. Съемки будут проходить с 28 марта по 12 апреля, после чего начнется монтажно-тонировочный период, который займет примерно три месяца.

Ранее КФУ сообщил о скором открытии пещера для посетителей. На 500-метровом маршруте создадут 11 точек осмотра, где туристы смогут лучше понять природу образования пещеры и узнать, как туда попали кости древних животных. Также посетители познакомятся с минералами Крыма, а на поверхности смогут приобрести сувениры.