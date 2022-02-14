В Крыму выбраны способы ремонта треснувшего корпуса Ханского дворца

В Крыму специалисты выбрали несколько технических решений, которые позволят предотвратить дальнейшее разрушение Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Будут установлены поддерживающие и подпорные конструкции, а также смонтирована система стоек, уменьшающих давление кровли на стену, - уточнил Аксенов. - Также для стяжки здания используют бандажи. Все подготовительные работы уже начаты. Примерная стоимость проекта - около 10 миллионов рублей.

Завершить противоаварийные работы планируется к 1 мая 2022 года. Контракт с подрядчиком уже заключен.

Напомним, трещина на светском корпусе появилась во время реконструкции прилегающей к нему набережной - при прокладке ливневой канализации. Это произошло из-за грубой ошибки проектировщиков: в документации под просевшей стеной значился фундамент, но на практике вместо него оказался обычный грунт. Обильные осадки и размывание почвы у основания здания усугубили ситуацию, что повлекло за собой растрескивание фасада.

Археологов, проводивших в 2018-2019 годах изыскания перед реставрацией дворцового комплекса, заявления госзаказчика о неожиданно обнаруженной ошибке в проекте сильно удивили. Кандидат исторических наук, декан исторического факультета КФУ Александр Герцен рассказал "РГ", что еще в 2019 году по итогам археологической экспедиции ученые предупреждали об отсутствии фундамента под стеной графского корпуса, который стоит буквально на культурном слое набережной.

- Предпроектные и геологические изыскания мы проводили не ради академического интереса, а для использования в реставрационных проектах, но результаты наших исследований не учли, - пояснил Александр Герцен, руководивший изысканиями. - Нам впервые на основе системно проведенных археологических исследований удалось воссоздать реальную архитектурно-строительную историю этого очень сложного ансамбля. Один из нескольких десятков раскопов был сделан как раз в этом месте - на стыке большой дворцовой мечети и треснувшего графского корпуса. Место очень сложное, потому что это русло реки, и здание корпуса отстоит от русла всего на два метра. Один только данный факт говорит о том, что это участок с очень неустойчивой динамикой, где сформировались долговременные культурные напластования. Сейчас в месте образования трещины крайнее угловое окно сдвинуто, что видно даже по нижней части орнамента, и это действительно серьезное повреждение.

Реставрация Ханского дворца началась в 2018 году. Работы уже завершены на четырех объектах дворцового комплекса. В 2023 году комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию.