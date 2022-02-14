В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году

Художники Анастасия и Георгий Бегма создали "живую картину" об освобождении Ростова-на-Дону в 1943 году. Главным героем произведения стал 12-летний мальчик Витя Черевичкин.

"Во время первой оккупации Ростова, фашисты издали указ об уничтожении домашних голубей. Содержать голубятню тогда было модно, птиц разводили и приручали многие подростки. Однако Витя отказался убивать своих птиц. Несколько раз в день он пробирался к ним, кормил и выпускал полетать", - сообщила "РГ" Анастасия Бегма.

По одной из версий, мальчику удалось узнать, что немецкий штаб расположился на заводе "Красный Аксай", и он попытался с помощью голубей сообщить об этом Красной Армии.

Однако фашистам удалось заметить птиц и схватить Витю Черевичкина. Они избили и расстреляли ребенка, а через несколько часов в Ростов-на-Дону с боями вошли красноармейцы. Фотография убитого ребенка с мертвым голубем в руках, сделанная военным корреспондентом Максом Альпертом, стала обвинительным документом на Нюрнбергском процессе.

Вторая немецкая оккупация донской столицы продлилась 205 дней. Ростов-на-Дону вошел в число десяти городов СССР, подвергшихся наибольшим разрушениям в годы Великой Отечественной войны. Если в 1941 году в городе проживало 567 тысяч человек, то к моменту освобождения оставалось лишь 170 тысяч жителей. Остальные были убиты немецкими карателями, умерли от голода или угнаны в концлагеря. В Ростове-на-Дону проживают три участника освобождения города - Николай Польшинский, Дмитрий Белов и Георгий Комиссаров.