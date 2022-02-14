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14.02.2022 19:34
Рубрика: Происшествия

В Симферополе в ДТП погиб мотоциклист

Текст: Илья Изотов

В Симферополе на проспекте Вернадского при столкновении легкового автомобиля Audi и мотоцикла Yamaha погиб водитель последнего. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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- Водитель Audi, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной дороге, - пояснили в МВД. - После столкновения мотоциклиста отбросило на ехавший по встречной полосе автомобиль Škoda.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Из-за аварии в районе университета заблокированы две полосы движения, и образовалась большая пробка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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