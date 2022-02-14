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14.02.2022 14:53
Рубрика: Происшествия

В Сочи мужчину задержали за ложное сообщение о минировании остановки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В Норильске задержали подростка за лжеминирования школ в Волгограде

Как сообщили в МВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестный мужчина позвонил правоохранителям и сообщил о возможном минировании остановки общественного транспорта. Сотрудники полиции представители экстренных служб прибыли по адресу, но при проверке предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружено.

Подозреваемым оказался 46-летний приезжий из Астраханской области. Его задержали недалеко от места происшествия и доставили в отделение. Как выяснилось, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о минировании из хулиганских побуждений.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Астраханская область Сообщения о лжеминированиях в России

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