ФСБ ликвидировала группировку хакеров "Lurk"

В понедельник Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 22 участников хакерской группировки "Lurk" к реальным срокам заключения. Лидер группировки Константин Козловский получил 14 лет лишения свободы. Еще два хакера - Попов и Кобыльский - по 13 и 12 лет колонии. Остальные фигуранты получили от 9 до 5 лет лишения свободы.

Суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ - в организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к ней, а также в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, ущерб от деятельности группировки хакеров составил более 1 млрд 200 млн рублей.

По данным следствия, фигуранты с 2012 по 2016 год похищали деньги со счетов клиентов банков при помощи одноименного вируса-трояна Lurk, который они внедряли в банковские системы. На основании оперативных материалов ФСБ России следственными подразделениями МВД в 2016-2017 годах возбудили 5 уголовных дел по фактам действий хакеров.

Следственные действия проводились по 88 адресам в 13 регионах: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республиках Крым и Татарстан. Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, в результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество "Lurk" прекратило свое существование. Также была нейтрализована информационная инфраструктура, которую хакеры использовали в преступных целях.