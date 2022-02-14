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Рубрика: Общество

Газете "Уральский рабочий", одной из старейших в России, исполнилось 115 лет

Текст: Борис Кортин
Российская газета - Столичный выпуск № 32(8680)
14 февраля 2022 года одна из старейших в России газет - "Уральский рабочий" - отмечает 115 лет со дня выхода первого номера.

Авторитет рабочей газеты был настолько велик, что сотрудничать с ней почитали за честь поэт Владимир Маяковский, нарком просвещения Анатолий Луначарский, штатными корреспондентами числились Аркадий Гайдар и Павел Бажов. Знаменитые сказы Бажова сначала увидели свет на газетных страницах, и лишь затем он собрал их в "Малахитовой шкатулке". Газета имела свои корпункты за рубежом. В Париже, к примеру, собкором "Уральского рабочего" трудился известный писатель Анри Барбюс.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За международной деятельностью издания следили не только уральские читатели, но и подписчики из НКВД. В 1937 году они вскрыли в редакции "преступную банду врагов народа". Редактор Александр Жуховицкий был расстрелян, многих журналистов репрессировали.

Но газета продолжала жить. Пережила и войну, и развитой социализм. И дожила до сегодняшнего дня.

К знаменательной дате 26 журналистов из разных городов и поселков России, прошедших школу этого издания, выпустили коллективный сборник воспоминаний и исторических хроник. Авторы рассказали "сами о себе", а также о тех, кто "с лейкой" и блокнотом" был рядом, кто, однажды перешагнув порог редакции, навсегда остался верен профессии и газете.

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