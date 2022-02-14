На Ямале совершил вынужденную посадку вертолет с пассажирами

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах авиационного инцидента на Ямале: сегодня утром в заснеженном поле в двух десятках километров от села Антипаюта в Тазовском районе совершил вынужденную посадку пассажирский вертолет.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, Ми-8 авиакомпании Utair вез вахтовиков из Нового Уренгоя в поселок Лескино в Красноярский край.

Причиной незапланированной посадки в тундре стала техническая неисправность воздушного судна: в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта.

На борту находится 15 пассажиров и три члена экипажа - все они в порядке. Авиакомпания направила к месту ЧП резервный борт для эвакуации людей.

"Вертолет получил технические повреждения", - уточнили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.