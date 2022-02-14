В Челябинске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинске около четырех вечера на перекрестке Доватора и Шаумяна столкнулись Lada Kalina и пассажирская маршрутка. Пострадали четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской Госавтонспекции.

По данным правоохранительного ведомства, за рулем легковушки была женщина 1999 года рождения, она совершала левый поворот и врезалась в микроавтобус Peugeot 56 маршрута.

Три пассажира Lada и один пассажир маршрутки получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится расследование обстоятельств аварии.