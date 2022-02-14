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14.02.2022 21:09
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге после масштабной реконструкции открылся театр кукол

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Этого дня город ждал два долгих года. Потому и билеты на спектакль "Алиса/alice.net" раскупили моментально, а аншлаг, как известно, самая хорошая театральная примета.
Зрители не торопятся в тепло с мороза, разглядывая обновленные фасады театра. Фото: Татьяна Андреева Зрители не торопятся в тепло с мороза, разглядывая обновленные фасады театра. Фото: Татьяна Андреева
Зрители не торопятся в тепло с мороза, разглядывая обновленные фасады театра. Фото: Татьяна Андреева

Отныне Екатеринбургский театр кукол начинается не с вешалки, а гораздо раньше. На его фасаде появился кинетический театр "Время чудес": в положенное время бьют часы с огромными золотыми стрелками, звучит музыка, открываются окна и в них начинают представление российский Петрушка и его коллеги, герои мирового кукольного театра французский Гиньоль, испанский дон Кристобаль и другие. Уникальная конструкция - вторая в России после знаменитых часов театра кукол имени Образцова в Москве.

Обновленный зрительный зал на 254 места оборудован креслами-трансформерами, чтобы даже самые маленькие зрители могли видеть все происходящее на сцене. Поменялось оборудование сцены, оно позволяет решать любые постановочные задачи. Планов у труппы, разумеется, громадье. Уже началась подготовка к XI фестивалю "Петрушка Великий", он традиционно соберет лучшие театры кукол разных стран мира.

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