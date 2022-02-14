В Екатеринбурге суд признал виновными участников хакерской группы Lurk

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу хакерской группировки Lurk, укравшей крупную сумму с помощью вредоносного ПО.

"Суд находит доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными для признания вины подсудимых", - цитирует РИА Новости судью.

Напомним, фигуранты (в общей сложности в деле их 22 человека) объединились в преступное сообщество, чтобы устраивать компьютерные взломы и проворачивать мошеннические схемы, чем успешно какое-то время и занимались. По данным следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года сообщники с помощью вируса получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных банков, турфирм, строительных и продуктовых компаний. Хакеры похитили таким образом более 1,2 миллиарда рублей.

Гособвинение просило для подсудимых в зависимости от роли каждого от шести до 18 лет колонии.

Отметим: один из членов группировки от правосудия сбежал и находится в розыске, еще один ранее заключил досудебное соглашение и уже осужден на пять лет колонии общего режима.