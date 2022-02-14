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14.02.2022 12:17
Рубрика: Культура

В Югру на кинофестиваль "Дух огня" позвали Эмира Кустурицу

Текст: Анна Ласточкина

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетит открытие кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске и даст концерт вместе с фолк-рок группой The No Smoking Orchestra.

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О выступлении на церемонии открытия в качестве почетного гостя сообщает ugra-news.ru со ссылкой на губернатора региона Наталью Комарову.

Отмечено, что в последний раз Эмир Кустурица был в Ханты-Мансийске в 2012 году. Тогда он выступил с концертом и провел творческий вечер. Режиссера уже приглашали на "Дух огня" в 2016 году, но тогда он отказался от визита и записал видеообращение, в котором объяснил, что не смог приехать из-за работы над фильмом.

Справка "РГ"

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер, актер, сценарист продюсер, композитор. Его работы отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Среди его картин - "Время цыган" (1989), "Андерграунд" (1995), "Черная кошка, белый кот" (1998), "Жизнь как чудо" (2003), Невидимые дети (2005).

В1998 году коллектив музыкантов, который собрался еще 1978 году, впервые под названием The No Smoking Orchestra записывает саундтрек к фильму "Черная кошка, белый кот" и получает за него награду на международной биеннале киномузыки. Со следующего года режиссер становится постоянным ритм-гитаристом группы. На ударных в коллективе играет сын Эмира - Стрибор. Музыка The No Smoking Orchestra звучит также в фильмах "Жизнь как чудо" и "Время цыган".

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