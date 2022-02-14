Регистрацию домашних животных сделают добровольной

Штраф до 200 тысяч рублей для муниципальных чиновников за недостаточный контроль за бродячими животными и до 30 тысяч рублей для владельцев выброшенных на улицу питомцев предлагают внести члены рабочей группы при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Эти санкции будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Их применят в случае, если нет повода для возбуждения уголовного дела, отметил зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

"Мы предлагаем дать право регионам самим решать, выпускать животных после стерилизации и вакцинации обратно на улицу или оставлять на дожитие, - отметил депутат. - Важно наладить систему регистрации, учета и идентификации собак и кошек и поддержать волонтерские инициативы, в том числе по созданию приютов".

Обязательная регистрация животных будет распространяться на тех зверей, кто был выловлен на улице, прошел стерилизацию и вакцинацию, а затем отпущен на волю, добавил депутат Александр Хинштейн. Для владельцев домашних питомцев регистрация и маркировка останется добровольной, полагает он.

Участники рабочей группы обратили внимание, что муниципалитеты, которым переданы полномочия по работе с бездомными животными, зачастую не получают финансирования на такие мероприятия.

"Я не могу направлять деньги на организацию приютов для бродячих собак, пока у меня дети-сироты не получили положенные им по закону квартиры, не решены другие социальные проблемы, - сказал мэр Якутска Евгений Григорьев. - Тем более в условиях нашего климата каждая голова, содержащаяся в приюте, будет на вес золота".

Его поддержали коллеги из других регионов. По статистике, собранной в Нижнем Новгороде, из всей популяции бездомных собак по-настоящему агрессивных не более 1%. Для них надо предусмотреть содержание в приютах или, возможно, некое гуманное умерщвление. Остальные, попав в приют, после проведения стерилизации и вакцинации должны быть выпущены.

Регионы надо обеспечить федеральными деньгами для выполнения переданных им полномочий по контролю за бездомными животными, отметили участники заседания. Без этого требовать от них надлежащего выполнения обязанностей невозможно.

"Одинокая бездомная собака, скорее всего, будет вести себя дружелюбно к человеку, но, если такие собьются в стаю, их поведение будет совсем другим, для стаи человек - конкурент за еду и место для жизни", - считает депутат Тимофей Баженов.

При этом стайные замашки скорее проявят собаки, уже родившиеся на улице, чем те, кто раньше жил в семьях, - они по-прежнему будут воспринимать человека как партнера, отметили на заседании. Поэтому очень важно сделать стерилизацию более доступной для всех: и приютов, и владельцев. Для этого надо, в том числе, разрешить обращение специальные ветеринарных препаратов.

"Практика показывает, что городу лучше иметь небольшую контролируемую популяцию бездомных собак, - отметил глава общества "Зоозащита НН" Владимир Гройсман. - Они будут подбирать кормовую базу, это не позволит войти в город другим опасным животным. С этими собаками надо действовать по принципу ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск, как это и записано в законе, оставляя в приюте на дожитие только агрессивных и тех, кого специальная комиссия признает непригодными для социализации. Такая схема позволит справляться с проблемой даже при небольшом бюджете".

Возможность бесконтрольной эвтаназии отловленных бездомных животных может побудить муниципальные власти пойти по пути умерщвления всего бродячего поголовья и отказаться от более сложных мероприятий по контролю за дворнягами, отметили участники заседания. При этом и пожизненно содержать в клетке агрессивных собак не только негуманно, но и не имеет смысла. Даже в том случае, когда есть готовые работать с ними кинологи, передать собак специалистам у чиновников нет возможности - такая опция законом не предусмотрена. Зоозащитники попросили депутатов продумать эту коллизию при разработке нормативного акта.