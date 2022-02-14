В Китае обнаружены реликвии древней культуры Чжукайгоу

Китайские археологи при проведении раскопок во Внутренней Монголии обнаружили целую коллекцию культурных реликвий возрастом 4000 лет, включая искусно изготовленные изделия из нефрита.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", открытие было сделано при проведении изысканий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Работы там проводила миссия регионального института культурных реликвий и археологии.

Речь идет о реликвиях древней культуры Чжукайгоу. Они были обнаружена при раскопках в городе Ордос, площадь которого на текущий момент оценивается в 500 тысяч квадратных метров. В минувшем году сотрудники указанного института провели в древнем городе спасательные раскопки.

В результате они обнаружили восемь ранее неизвестных домов, примерно три десятка археологических ям и канав, а также 31 древнее захоронение. На этих объектах было найдено 150 различных предметов, включая керамику, каменные орудия труда и искусно изготовленные изделия из нефрита.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть найденных реликвий была импортирована в этот город из других регионов. Это касается, в частности, большого количества нефритовых изделий и украшений из раковин моллюсков.

Анализ показал, что данные артефакты были привезены из других мест, а не были изготовлены местными мастерами. Причем некоторые из реликвий были привезены издалека. Это говорит о том, что культура Чжукайгоу имела достаточно тесные культурные и торговые связи с жителями других регионов, в том числе отдаленных. В числе находок также оказались бронзовые предметы, отлитые местными мастерами.