Самые богатые украинцы поддались панике

На призыв иностранных правительств к своим гражданам об эвакуации с Украины отреагировали и некоторые обладатели паспорта с тризубцем: киевские СМИ сообщили о начавшейся эвакуации с родины первой сотни списка Forbes. Так, издание "Украинская правда" (УП), принадлежащее представителю Джорджа Сороса в этой стране Томашу Фиале, основываясь на данных сервиса Flightradar24, зафиксировало массовый вылет принадлежащих олигархам самолетов на Кипр, в Ниццу, Вену, Цюрих, Лондон, Мюнхен. По подсчетам журналистов УП, к вечеру воскресенья, за сутки до фактического прекращения авиасообщения с Украиной, в стране остались только четверо из ста богатейших украинцев.

За рубежом якобы уже находятся Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и многие другие, менее известные широкой публике фигуры. Зато в стране остался Игорь Коломойский - обладатель трех иностранных паспортов, отягощенному уголовными делами в США и Израиле попросту некуда лететь. Также не покидал Киев Петр Порошенко, у которого суд отобрал загранпаспорт. Но, если верить украинским СМИ, экс-президент вывез за границу семью и материальные ценности - для перевозки денег он арендовал небольшую колонну инкассаторских автомобилей.

Украинские силовики на учениях "Метель-22" готовятся воевать. Фото: vesti.ru

Официально свой отлет из Украины опроверг только один олигарх - близкий к Ахметову Борис Колесников. Он даже пригрозил хозяину УП, и тоже олигарху Фиале судом. Однако остальные свое местоположение в пространстве никак не прокомментировали. Чем только усилили панику, которая, похоже, перешла и на депутатов Верховной рады. И на сегодня главный вопрос: есть ли в украинском парламенте кворум? По официально неподтвержденной информации, руководство парламента призвало всех народных избранников вернуться на Украину, а во фракции "Слуга народа" запретили своим людям покидать незалежную. О таких внутренних директивах сообщили представители большинства Дубинский и Качура, а также оппозиционер Рабинович. И хотя в секретариате "Слуги народа" перевод парламента на военный режим опровергли, меры безопасности вокруг самого здания Рады были зримо усилены.

За сутки до фактического прекращения авиасообщения с Украиной в стране остались только четверо из ста богатейших украинцев

Вчера же неожиданный дипломатический удар в спину официальный Киев получил от бывшего главы МИД Украины Вадима Пристайко, теперь работающего в Лондоне послом. В интервью ВВС он допустил возможность отказа Украины от курса на НАТО и высказался за необходимость проявлять гибкость в сложившейся ситуации. Как ни странно, тезисы Пристайко были благосклонно восприняты в Лондоне. По крайней мере, одним из первых высказывания посла прокомментировал замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи: "Если Украина решит, что она не будет становиться членом трансатлантического военного блока, мы поддержим это. Решение в любом случае должно оставаться за украинским правительством". Но этот сигнал в Киеве не услышали и бросились опровергать и Пристайко, и Хиппи. Официально вырванными из контекста и противоречащими конституции слова посла назвали пресс-секретарь президента Зеленского и представитель МИД. Более того, от Пристайко потребовали неких пояснений своего примирительного вольнодумства, а в окружении Порошенко предложили отправить разговорившегося дипломата в отставку.

Националисты в Киеве ждут любой возможности использовать полученное на Западе оружие против жителей Донбасса. Фото: vesti.ru

На "Аллее ангелов" в Донецке высечены имена десятков детей, погибших в ходе конфликта на востоке Украины. Фото: vesti.ru

Взгляд из США

Байден забыл про народ

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Дунаевский

Администрация Джозефа Байдена втягивает США в события вокруг Украины, направляя туда вооружения и концентрируя американские войска в соседних странах. Но, как выяснили исследователи CBS News/YouGov, делается это вопреки мнению большинства американцев. Среди опрошенных социологами 53 процента респондентов считают, что США вообще не должны вмешиваться в происходящее вокруг Украины, и только 43 процента призывают "поддержать" ее (социологи не уточняли, чем конкретно). В целом это неудивительно: усталость общества в США от зарубежных интервенций - факт, с которым мало кто будет спорить. Меньше всего в военные авантюры Вашингтона верят молодые американцы в возрасте 18-29 лет - они выросли на "бесконечных войнах" в Афганистане и Ираке, которые развязала администрация Джорджа Буша-младшего и которые сегодня считаются позорными страницами истории Америки. Подавляющее большинство молодежи (61 процент) считает, что США должны "оставаться в стороне" от событий вокруг Украины, и только 29 процентов придерживаются противоположного мнения. В возрастных группах от 30 до 44 и от 45 до 64 лет большинство (55 процентов) также против активной позиции США. Лишь самое старшее поколение американцев разделяет линию Белого дома. Примерно 61 процент респондентов в возрасте 65 лет и более считают, что США должны "поддержать Украину".

К слову, дело здесь не только в отношении к войнам, но и в отношении к России. Опрос CBS News в июле прошлого года выявил, что примерно половина молодых американцев считают Россию дружественной страной или даже союзником, в то время как в поколении 65+ восемь из десяти граждан США называют ее врагом. Еще более примечательно, что сторонников вмешательства больше в рядах Демократической партии (58 процентов), а среди республиканцев таких меньшинство - всего 41 процент. Так что интервенционизм в большей степени становится идеологией демократов.

Подготовил Игорь Дунаевский.