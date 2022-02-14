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14.02.2022 20:25
Рубрика: В мире

Шольц и Зеленский разошлись в оценках "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина
Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца, прилетевшего с визитом в Киев, и президента Украины Владимира Зеленского продолжались почти два часа - дольше, чем было запланировано, сообщает Spiegel online. По данным издания, во время переговоров обсуждалась в том числе тема "Северного потока-2", однако, "судя по всему, единства по ней достигнуто не было".
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

По крайней мере, Зеленский признал по итогам встречи, что в отношении газопровода у Киева и Берлина по-прежнему существуют "разные оценки". Пока же канцлер ФРГ пообещал Украине "беспрецедентную финансовую помощь" - быструю выплату 150 миллионов евро в рамках текущего кредита и еще один кредит на такую же сумму.

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"За последние годы ни одна другая страна так не поддерживала Украину в финансовом плане, как Германия", - отмечает издание. Всего за последние годы размер денежных вливаний немцев в украинский бюджет приблизился к двум миллиардам. При этом ничего не известно о том, изменил ли немецкий кабмин свое решение не поставлять Киеву вооружение. До сих пор о таких переменах, на которые надеялись в Киеве, не сообщалось.

Как раз перед визитом Шольца украинская сторона передала немецким партнерам еще одну настоятельную просьбу - о поставках 12 тысяч противотанковых ракет. Однако реакции на ее до сих пор не было. В ответ на вопрос журналистов гость из Берлина максимально уклончиво повторил на пресс-конференции: "Германия рассматривает каждый запрос, и, только когда рассмотрение завершится, можно будет что-то сказать". Как отмечает Die Welt, "канцлер демонстрирует солидарность, при этом не исполняя реальных желаний президента Зеленского".

Как ожидается, уже вечером 14 февраля Олаф Шольц вернется обратно в Берлин, а наутро отправится в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, федеральная канцелярия "намеренно отделила эти визиты друг от друга, чтобы каждый из них был оформлен как отдельная поездка".

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2" Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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