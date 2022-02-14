Шольц: Зеленский представит проект закона по особому статусу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить законопроект, который предполагает введение особого статуса Донбассу. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате", - заявил канцлер, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее власти ДНР и ЛНР сообщили о том, что Киев продолжает наращивать свое военное присутствие на востоке Украины, что свидетельствует о подготовке к нападению на народные республики. При этом руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил, что с 2014 года в Донбассе погибли более пяти тысяч человек, в том числе более 90 детей.