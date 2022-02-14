СМИ: Актер Валерий Николаев помещен в психиатрическую клинику

Советского, российского актера и балетмейстера Валерия Николаева перевели из спецприемника, где он находился под административным арестом, в психиатрическую клинику.

Ранее, напомним, 56-летний актер "Дня рождения Буржуя" и "Улиц разбитых фонарей" утверждал, что сокамерник обварил его кипятком, написал заявление и потребовал 20 млн рублей компенсации.

При этом, как стало известно 112, врачебный осмотр не выявил на теле артиста повреждений, но зато специалисты диагностировали у Николаева биполярное расстройство. Отмечено, что в спецприемнике актер начал вести себя неадекватно.

По данным канала, в настоящее время Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику.