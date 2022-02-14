Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя

Отвечу сразу - 15 февраля 2022 года опасно делать все то, что не стоит совершать 14 и 16 февраля любого года от Рождества Христова. Что касается грехов, то праздник Сретения список заповедей никак не меняет, и соблюдать эти заповеди стоит не только 15 февраля, но и во все остальные дни. Про то, как этот день провести правильно, позже, сначала что же мы празднуем на Сретение Господне.
Начну с того, что слово "сретение" означает встречу. Но Встречу особенную, потому мы и пишем ее с заглавной буквы. В основе праздника - рядовое, бытовое событие: на сороковой день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и плотник Иосиф приходят в храм. Здесь, в Иерусалимском храме, и происходит Встреча, увековеченная в Евангелии от Луки.
1. "Сретение Господне", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
Задолго до рождения Богомладенца жил в Иерусалиме праведник Симеон - переводчик Священных текстов с древнееврейского на греческий. Переводя пророка Исайю и его пророчества о том, что грядущий Спаситель, Мессия, родится от Девы, Симеон усомнился в том, что Дева, не познавшая мужа, может родить. Тогда Симеону явился Ангел и сказал, что он будет жить до тех пор, пока воочию не увидит Спасителя. Жизнь в бесконечности, жизнь, не имеющая логического конца, как оказалось, может быть и не в радость. Евангелие, отдельно не останавливаясь на этом моменте, дает понять: старец Симеон жил все эти долгие годы ожиданием Встречи с Мессией. Долгие-долгие годы в ожидании Сретения.
И вот сорокадневного Младенца Иисуса родители приносят в Иерусалимский храм. Сюда же, именно в этот день, ведомый Божьим вдохновением, приходит и старец Симеон. В Сыне бедного плотника из Назарета Симеон узнает Мессию и берет Младенца на руки. Вслушайтесь, сколько тепла и нежности в этой сцене, изложенной стихом Иосифа Бродского:
"И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке Храма.
...И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона".
2. "Старец Симеон и Анна узнают Господа в Иисусе". Рембрандт, 1627г..
"Свершилось! Я дождался Тебя, и теперь могу уйти!" - бьется радость в сердце библейского старца. И Симеон произносит знаменитые слова: "Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром..." "Теперь Ты отпускаешь меня, Господь, отпускаешь уйти дорогой отцов, разрешаешь пройти через дверь смерти, и эти врата уже не страшны для меня - ибо я видел Спасение - мое и Твоих людей". Теперь Симеон может отойти в вечность, теперь он может сойти в мир усопших, неся туда, первым, весть: он видел на земле Бога, пришедшего в наш мир плотью.
С этого момента старца Симеона, принявшего в руки Младенца Христа, так и называют - Симеон Богоприимец, Симеон, принявший Бога.
Как сообщает дальше Евангелие, Иосиф и Мария, услышав слова праведного старца, "дивились сказанному", а Симеон, благословив их, продолжил пророчество.
"...и сказал Марии, Матери Его: се (т.е. вот), лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец". Это слова о той борьбе, которая развернется вокруг явившегося в мир Спасителя. Слова, предсказывающие крестный путь Богородицы, Ее страдания, когда Она будет стоять у Распятия Своего Сына. Посмотрите, как эпизод рисует чеканный стих Бродского:
"И старец сказал, повернувшись к Марии:
"В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".
Пророческие слова старца Симеона к Марии "и Тебе Самой оружие пройдет душу" легли в основу знаменитых икон "Умягчение злых сердец" и "Семистрельная". Эти чудотворные образы похожи, на них Богородица изображена с вонзенными в ее сердце мечами. Перед иконами молятся о мире, желая смягчить сердца врагов.
Евангелие не рассказывает о том, что произошло дальше со старцем Симеоном. Бродский дорисовывает сцену, описанную евангелистом Лукой, - уход Симеона Богоприимца из Иерусалимского храма. Уход не в смерть, уход в Жизнь Вечную:
"Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась".
Гениально схваченный образ: старец Симеон, ожидающий Встречи - Сретения с Богомладенцем, родившемся от Девы, ожидающий Встречи как избавления от противоестественно затянувшейся жизни, и, - о, чудо! - Встреча, которая становится не столь долгожданным концом, но дверью, открытой в Жизнь Вечную. Открытой отныне для всех нас!
Люди веками задумывались над тем, а так ли уж хорошо жить вечно? Что главное надо успеть в жизни? На первый вопрос евангельский сюжет дает вполне определенный ответ - жизнь без Встречи бессмысленна, даже если это бесконечно долгая жизнь. Выходит, такая Встреча и есть главное. Но это еще не все.
Давайте обратим внимание на один принципиальный момент: старцу Симеону Бога поднесли не ангелы, люди! Юная Дева Мария и плотник Иосиф явили Симеону Богомладенца. Так было две тысячи лет назад, так есть и сейчас. У каждого своя Встреча с Богом. И всегда она происходит не через ангелов, не через дивные видения. Встреча с Богом происходит через людей. Всегда и обыденно, и необыкновенно. Через чью-то жертвенность, бескорыстие, любовь, чье-то прощение и милосердие... Когда за человеческим поступком нам зримо явлено присутствие Божье в нашем мире.
А теперь, раз обещала, о том, как правильно провести праздник Сретения Господня. Обычно верующие в этот день приходили в храм, омикрон-штамм внес тут свои коррективы. Поэтому, собираясь в церковь, надо позаботиться о том, чтобы ненароком никого не заразить, в этом будет проявление нашей любви к ближнему. Ну а болеющие и люди из группы риска могут следить за ходом богослужения по интернету и молиться вместе с молящимися в храмах.