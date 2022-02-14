Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя

Празднику Сретения в наших СМИ не везет: видимо оттого, что его отмечают сразу вслед за Днем всех влюбленных, с вечера 14 февраля в Сети начинают появляться странные заголовки со словом "Сретение". И хорошо еще, если это всего лишь: "Приметы праздника Сретения Господня", или "Сретение Господне: что должен сделать каждый", "Сретение Господне: что категорически делать нельзя", но ведь среди заголовков попадаются и откровенно дикие: "Сретение Господне: самый большой грех, который нельзя совершать 15 февраля", и даже: "Что опасно делать на Сретение Господне 15 февраля 2022 года".

Отвечу сразу - 15 февраля 2022 года опасно делать все то, что не стоит совершать 14 и 16 февраля любого года от Рождества Христова. Что касается грехов, то праздник Сретения список заповедей никак не меняет, и соблюдать эти заповеди стоит не только 15 февраля, но и во все остальные дни. Про то, как этот день провести правильно, позже, сначала что же мы празднуем на Сретение Господне.

Начну с того, что слово "сретение" означает встречу. Но Встречу особенную, потому мы и пишем ее с заглавной буквы. В основе праздника - рядовое, бытовое событие: на сороковой день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и плотник Иосиф приходят в храм. Здесь, в Иерусалимском храме, и происходит Встреча, увековеченная в Евангелии от Луки.

1. "Сретение Господне", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Задолго до рождения Богомладенца жил в Иерусалиме праведник Симеон - переводчик Священных текстов с древнееврейского на греческий. Переводя пророка Исайю и его пророчества о том, что грядущий Спаситель, Мессия, родится от Девы, Симеон усомнился в том, что Дева, не познавшая мужа, может родить. Тогда Симеону явился Ангел и сказал, что он будет жить до тех пор, пока воочию не увидит Спасителя. Жизнь в бесконечности, жизнь, не имеющая логического конца, как оказалось, может быть и не в радость. Евангелие, отдельно не останавливаясь на этом моменте, дает понять: старец Симеон жил все эти долгие годы ожиданием Встречи с Мессией. Долгие-долгие годы в ожидании Сретения.

И вот сорокадневного Младенца Иисуса родители приносят в Иерусалимский храм. Сюда же, именно в этот день, ведомый Божьим вдохновением, приходит и старец Симеон. В Сыне бедного плотника из Назарета Симеон узнает Мессию и берет Младенца на руки. Вслушайтесь, сколько тепла и нежности в этой сцене, изложенной стихом Иосифа Бродского:

"И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке Храма.

...И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона".

2. "Старец Симеон и Анна узнают Господа в Иисусе". Рембрандт, 1627г..

"Свершилось! Я дождался Тебя, и теперь могу уйти!" - бьется радость в сердце библейского старца. И Симеон произносит знаменитые слова: "Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром..." "Теперь Ты отпускаешь меня, Господь, отпускаешь уйти дорогой отцов, разрешаешь пройти через дверь смерти, и эти врата уже не страшны для меня - ибо я видел Спасение - мое и Твоих людей". Теперь Симеон может отойти в вечность, теперь он может сойти в мир усопших, неся туда, первым, весть: он видел на земле Бога, пришедшего в наш мир плотью.

С этого момента старца Симеона, принявшего в руки Младенца Христа, так и называют - Симеон Богоприимец, Симеон, принявший Бога.

Как сообщает дальше Евангелие, Иосиф и Мария, услышав слова праведного старца, "дивились сказанному", а Симеон, благословив их, продолжил пророчество.

"...и сказал Марии, Матери Его: се (т.е. вот), лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец". Это слова о той борьбе, которая развернется вокруг явившегося в мир Спасителя. Слова, предсказывающие крестный путь Богородицы, Ее страдания, когда Она будет стоять у Распятия Своего Сына. Посмотрите, как эпизод рисует чеканный стих Бродского:

"И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око".

Пророческие слова старца Симеона к Марии "и Тебе Самой оружие пройдет душу" легли в основу знаменитых икон "Умягчение злых сердец" и "Семистрельная". Эти чудотворные образы похожи, на них Богородица изображена с вонзенными в ее сердце мечами. Перед иконами молятся о мире, желая смягчить сердца врагов.

Евангелие не рассказывает о том, что произошло дальше со старцем Симеоном. Бродский дорисовывает сцену, описанную евангелистом Лукой, - уход Симеона Богоприимца из Иерусалимского храма. Уход не в смерть, уход в Жизнь Вечную:

"Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась".

Гениально схваченный образ: старец Симеон, ожидающий Встречи - Сретения с Богомладенцем, родившемся от Девы, ожидающий Встречи как избавления от противоестественно затянувшейся жизни, и, - о, чудо! - Встреча, которая становится не столь долгожданным концом, но дверью, открытой в Жизнь Вечную. Открытой отныне для всех нас!

Люди веками задумывались над тем, а так ли уж хорошо жить вечно? Что главное надо успеть в жизни? На первый вопрос евангельский сюжет дает вполне определенный ответ - жизнь без Встречи бессмысленна, даже если это бесконечно долгая жизнь. Выходит, такая Встреча и есть главное. Но это еще не все.

Давайте обратим внимание на один принципиальный момент: старцу Симеону Бога поднесли не ангелы, люди! Юная Дева Мария и плотник Иосиф явили Симеону Богомладенца. Так было две тысячи лет назад, так есть и сейчас. У каждого своя Встреча с Богом. И всегда она происходит не через ангелов, не через дивные видения. Встреча с Богом происходит через людей. Всегда и обыденно, и необыкновенно. Через чью-то жертвенность, бескорыстие, любовь, чье-то прощение и милосердие... Когда за человеческим поступком нам зримо явлено присутствие Божье в нашем мире.

А теперь, раз обещала, о том, как правильно провести праздник Сретения Господня. Обычно верующие в этот день приходили в храм, омикрон-штамм внес тут свои коррективы. Поэтому, собираясь в церковь, надо позаботиться о том, чтобы ненароком никого не заразить, в этом будет проявление нашей любви к ближнему. Ну а болеющие и люди из группы риска могут следить за ходом богослужения по интернету и молиться вместе с молящимися в храмах.