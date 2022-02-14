Астрономы рассчитали последствия столкновения ракеты с Луной 4 марта

Астрофизики рассчитали последствия столкновения Луны с неуправляемой ракетой. Катастрофа произойдет 4 марта 2022 года и приведет к появлению на спутнике Земли нового кратера. Однако ученые не определились с происхождением космического аппарата.

По мнению профессора Открытого университета Великобритании Дэвида Ротери, к Луне направляется запущенный в 2015 году разгонный блок ракеты SpaceX Falcon 9.

"Его точную траекторию было трудно предсказать, потому что на него влияла лунная и солнечная гравитация, а также земная. Но теперь мы можем сказать, что он ударится о Луну 4 марта со скоростью около 2,6 километра в секунду. Это приведет к образованию кратера диаметром около 19 метров", - цитирует ученого издание Live Science.

В свою очередь астроном, которому приписывают открытие предстоящего столкновения, Билл Грей объявил, что допустил ошибку при идентификации ракеты.

"Ожидается, что ступень ракеты, независимо от истории ее происхождения, все равно врежется в дальнюю сторону Луны 4 марта в 7:25 утра по восточному времени (15:25 по Московскому времени), и ее не будет видно с Земли", - сообщает издание Space.