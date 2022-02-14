Сын президента Туркмении примет участие в президентских выборах

Сердар Бердымухамедов, который является сыном действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, примет участие в президентских выборах в стране, которые состоятся 12 марта. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Участники съезда поддержали кандидатуру действующего вице-премьера страны.

Президентские выборы в Туркмении пройдут 12 марта. Глава государства избирается на семь лет. Действующий президент страны занимает свой пост с 2007 года.