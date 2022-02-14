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14.02.2022 21:21
Рубрика: Культура

Три российские художницы украсят павильон Болонской книжной ярмарки

Текст: Наталья Лебедева

Болонская ярмарка детской литературы объявила имена победителей 56-й Выставки иллюстраторов. Среди 78 финалистов - три российские художницы Елена Булай, Катя Климова и Мария Нестеренко. По сложившейся полувековой традиции их работы украсят главный павильон во время проведения Болонской ярмарки с 21 по 24 марта, а после нее художники-победители отправятся в двухлетний международный тур.

Фото: iStock
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Как рассказали организаторы Выставки иллюстраторов, в этом году они получили работы от 3873 претендентов из 92 стран мира. В шорт-лист вошли 318 художников. Среди них международное жюри выбрало 78 победителей из 29 стран. Их работы - как энциклопедия современных трендов в детской иллюстрации. Россию в этом почетном списке представляют сразу три художника-иллюстратора: Катя Климова, Мария Нестеренко и Елена Булай, для которой это уже вторая победа. Елена уже становилась иллюстратором-победителем Болонской ярмарки в 2021 году. Такое талантливое постоянство не может не радовать.

Катя Климова. Фото: bolognachildrensbookfair.com

Победа в этом конкурсе приносит не только моральное удовлетворение, но и международное признание. Имена победителей Выставки иллюстраторов будут опубликованы в большом каталоге ярмарки, который получат издатели и профессионалы книжного дела по всему миру. Работы победителей также будут представлены на Болонской книжной ярмарке, а после нее художники отправятся в двухлетний международный тур.

Мария Нестеренко. Фото: bolognachildrensbookfair.com
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