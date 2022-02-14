Участники рынка БАД просят премьер-министра поддержать законопроект о внесудебной блокировке сайтов

Представители легального рынка БАД поддерживают запрет на торговлю незарегистрированными средствами. Только так можно не допустить попадания опасных препаратов в продажу, в том числе несовершеннолетним.

Ассоциации крупнейших фармацевтических организаций, аптечных сетей и производителей биологически активных добавок (БАД) обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект о внесудебной блокировке сайтов, реализующих незарегистрированные БАД. Новая норма подготовлена депутатами Госдумы Сергеем Неверовым и Александром Петровым ("Единая Россия") и в настоящее время проходит предварительное обсуждение.

А действительность такова: с ростом популярности БАД на рынок попадает опасная продукция, в том числе содержащая лекарственные средства, а также товары, которые фактически не являются БАД. Опасные товары может приобрести любой пользователь, который не информирован о серьезных побочных эффектах при приеме конкретного средства. Особые риски для потребителя несет трансграничная торговля, достаточно слабо регулирующая международные почтовые отправления. "Категория БАД в мире не является гармонизированной, и то, что могут предлагать как законный продукт на иностранном сайте, может являться опасным для потребителя нелегальным продуктом, содержащим, например, наркотические или сильнодействующие вещества. В этой ситуации российский потребитель рискует не только своим здоровьем, но и статусом законопослушного человека - делая покупку, он может, не отдавая себе в этом отчет, совершать уголовно наказуемое деяние", - сообщается в письме.

Представители бизнеса обращают внимание на то, что рост предложения опасной продукции идет гораздо более высокими темпами, чем развитие регулирования. Сегодня власти не могут привлечь нарушителей к ответу без длительного судебного процесса, причем иногда в рамках действующих мер заблокировать ресурс практически невозможно.

В то время, как в офлайн-торговле отработан механизм выявления и пресечения нарушений, ситуация в Сети диктует необходимость усилить борьбу с оборотом нелегальной продукции.

Как указывается в письме отраслевых ассоциаций, особенно серьезно обстоит проблема с зарубежными интернет-маркетплейсами, которые предлагают огромный выбор товаров для здоровья, не все из которых попадают в поле зрения властей.

На сегодняшний день проект закона предусматривает исключительно необходимые меры, которые позволяют как пресекать нарушения без блокировки, так и блокировать отдельные страницы, не затрагивая весь сайт, если речь идет о маркетплейсах.

C ростом популярности БАД на рынок попадает опасная продукция, в том числе содержащая лекарственные средства и не являющаяся БАД

Ассоциации ссылаются на эффективность подобной меры в отношении незарегистрированных лекарственных препаратов. "Только за год после наделения Росздравнадзора такими полномочиями был ограничен доступ к порядка 9000 страницам в сети Интернет, при этом не происходило неоправданной блокировки маркетплейсов. До внедрения данного инструментария в судебном порядке за год доступ удавалось ограничить лишь в среднем к 10 сайтам", - сообщается в письме.

Отраслевые эксперты заявляют, что они всецело поддерживают развитие интернет-продаж, активно развивают собственные интернет-магазины, интернет-аптеки и агрегаторы, однако выступают за дополнительное регулирование этого рынка по образу офлайн-торговли, где механизмы контроля и надзора давно и эффективно работают. Подписи под письмом поставили представители Союза профессиональных фармацевтических организаций, СРО "Ассоциация независимых аптек", Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", Российской ассоциации аптечных сетей и СРО "Союз производителей БАД". Эти структуры объединяют более 30 тысяч аптек, а также производителей фармацевтических препаратов и большей части БАД.

Заявители просят правительство поддержать законопроект № 1190171-7 и одновременно предлагают свою экспертизу при его дальнейшем рассмотрении. Обсуждение новых мер для борьбы с оборотом не зарегистрированных в России БАД развернулось в 2021 году после того, как в онлайн-продаже было выявлено большое число препаратов, содержащих запрещенные компоненты.