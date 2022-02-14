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Рубрика: В мире

"Украинская правда": Бизнесмены из списка Forbes начали покидать Украину

Текст: Юрий Нечаев

Интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с украинскими бизнесменами.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
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По данным издания, один из самолетов принадлежит самому богатому украинцу по версии Forbes Ринату Ахметову, который с конца января находится в Цюрихе.

Другой рейс был выполнен самолетом Бориса Колесникова, однако сам бизнесмен опроверг информацию о своем отъезде, заявив, что борт был направлен в Чехию для проведения техобслуживания.

С конца января до середины февраля, отмечает "Украинская правда", страну уже покинули Виктор Пинчук, находящийся на второй строчке списка Forbes, Вадим Новинский (восьмая строчка), Александр Ярославский (девятая строчка), Вадим Столар (64-я строчка) и Василий Хмельницкий (29-я строчка), Андрей Ставницер (49-я строчка) и Вадим Нестеренко (96-я строчка).

Также стало известно, что депутат Игорь Абрамович, представляющий партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", заказал частный борт в Вену на 50 человек для своих бизнес-партнеров и родственников членов партии.

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