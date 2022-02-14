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14 февраля 2022 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 14 февраля 2022 года № 13 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 14 февраля 2022 г.
Опубликован 14 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2.3 пункта 2 цифры "14" заменить цифрами "20";

2) в абзаце первом подпункта 8.13 пункта 8 цифры "14" заменить цифрами "20".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских



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