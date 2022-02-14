На 76-м году жизни умер кинооператор Владислав Мезенцев.

Случилось это 6 февраля, однако Союз кинематографистов сообщил печальную новость только сейчас.

Мезенцев окончил Иркутский государственный университет по специальности "журналистика" в 1975 году, ещё с 1965-го работал на Восточно-Сибирской студии кинохроники. Кинооператором стал в 1978-м. Работал над киножурналами "Новости дня" и "Фитиль", а его журналы "Восточная Сибирь" признаны лучшими в стране в 1999 году.

Также Мезенцев снимал кинолетопись строительства Байкало-Амурской магистрали, фильмы "Ревизия", "Оксана Костина", "Олени идут по кругу". За последний получил приз IX Всесоюзного фестиваля сельскохозяйственных фильмов. Также Мезенцев - обладатель Премии Губернатора Иркутской области за фильм "Сибирь стояла под Москвой", лауреат премии творческих конференций "Молодость Творчество. Современность". Почетный кинематографист РФ.