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Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман

Новости
    14.02.2022, 09:34
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello Фото: AP Photo/ Chris Pizzello
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello

12 февраля в своем доме в Калифорнии скончался канадский режиссер и продюсер Айван Райтман - создатель оригинальных "Охотников за привидениями".

Об этом пишет The Guardian с формулировкой, что кинематографист отошел мирно, и не обозначая причин смерти. Информация опубликована со ссылкой на заявление семьи артиста.

Райтман родился 27 октября 1946 года в Комарно, Чехословакия, в еврейской семье. Во время войны его мать находилась в концлагере Освенцим. В 1950-м Райтманы эмигрировали в Канаду.

Свою первую короткометражку - Orientation - Райтман снял в 1968 году, его дебютный полнометражный фильм, "Рыжая леди", где Айван выступил режиссером, монтажером и продюсером, вышел в 1971-м. За ним последовали "Девушки-каннибалы", продюсирование кроненберговских "Судорог" и культовых "Тяжелого металла" и "Космического охотника". Первые "Охотники за привидениями" вышли в 1984-м, сиквел - в 1989-м.

Плюс на счету Райтмана "Близнецы", "Детсадовский полицейский", линейка "Бетховен", "Джуниор", "Эволюция". Кроме того Айван продюсировал проклятых зрителями "Охотников за привидениями" 2016-го и прошлогодних "Охотников за привидениями: Наследники", которых снял его сын Джейсон.

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