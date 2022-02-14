В 2022 году Единый госэкзамен будут сдавать почти 737 тысяч человек

В 2022 году Единый госэкзамен будет проводиться в три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Как рассказали в Рособрнадзоре, всего на участие в экзаменах зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, из них 649 тысяч - выпускники текущего года.

Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный предмет - без него не получить школьный аттестат. Кроме того, без русского не поступить ни в один вуз - он нужен на любом направлении подготовки. В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку планирует 701 тысяча участников.

Второй обязательный предмет - математика. В 2022 году он снова проводится на двух уровнях - базовом и профильном. Профильную математику - для поступления в вузы - будут сдавать более 337 тысяч участников, базовый уровень для получения аттестата - почти 352 тысячи человек.

Среди предметов по выбору по-прежнему лидером остается обществознание - более 333 тысяч заявок. Второй год биология опережает по популярности физику, на сдачу этих предметов зарегистрировались 143 тысячи и 124 тысячи человек соответственно.

Продолжает расти популярность ЕГЭ по информатике. В 2021 году его сдавали более 94 тысяч человек, а в этом году на экзамен по информатике пришло 129 тысяч заявок. Около 117 тысяч участников зарегистрировались на сдачу ЕГЭ по истории, 95 тысяч человек планируют сдавать химию, 62 тысячи - литературу, 22 тысячи - географию.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский - более 109 тысяч участников. Остальные языки не так популярны: немецкий - 1616 человек, французский - 1094 человека, китайский- 480 человек, испанский - 341 человек.