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Рубрика: Власть

В 2022 году услуги нотариусов подорожали в среднем на один процент

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной нотариальной палате опровергли слухи о повышении цен на нотариальные услуги. В среднем тарифы подорожали на один процент. Более того: в 28 регионах средняя стоимость нотариального действия даже снизилась.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации устанавливается предельный размер оплаты услуг правового и технического характера для каждого отдельного нотариального действия, будь то удостоверение доверенности в Самаре, оформление наследства в Ижевске или удостоверение сделки в Хабаровске, - рассказали в ФНП. - Для 48 регионов увеличение составило от 0,1 процента до 8,9 процента, в 28 регионах, наоборот, средняя стоимость нотариального действия снизилась, в остальных - не изменилась".

Фото: iStock
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Оплата услуг правового и технического характера, в силу закона, является неотъемлемой частью общей стоимости практически всех нотариальных действий. Второй составной частью являются тарифы, указанные в Основах законодательства РФ о нотариате и в Налоговом кодексе. "Они были установлены еще в начале нулевых годов, и ни разу не пересматривались, при том, что изначально не соответствовали реальной стоимости совершения нотариального действия, - продолжают в нотариате. - Так, тариф на удостоверение завещания, согласно Налоговому кодексу, составляет 100 рублей, при средней стоимости этого нотариального действия по стране в 2500 рублей".

Таким образом, оплата услуг правового и технического характера, в силу закона, стала естественным регулятором реальной стоимости нотариального действия. Каждый год для каждого субъекта устанавливается ее предельный размер. В рамках этой величины нотариальная палата региона устанавливает действующий размер, который может быть ниже этого предельного размера. "При этом установленный размер оплаты обязателен для всех нотариусов этого региона, которые не имеют право произвольно его снижать или повышать, - подчеркивают в нотариальном сообществе. - Расчет этих предельных размеров производится на основании установленной формулы, разработанной при участии ведущих экономических институтов страны, учитывающей ряд важнейших показателей". Например, в расчет берутся величина прожиточного минимума в субъекте РФ, количество совершаемых нотариальных действий, ряд других показателей и коэффициентов. Учитываются и социальные аспекты - так, в течение предыдущих двух лет Федеральная нотариальная палата объявляла мораторий на повышение размеров оплаты услуг правового и технического характера для социально значимых нотариальных действий.

"Более того, часто нотариальные палаты на местах, учитывая местные реалии, могут серьезно снижать действующие размеры оплаты по сравнению с установленным предельным размером, - рассказывают в ФНП. - Так, в течение нескольких лет в Томске стоимость удостоверения завещания была почти вдвое ниже, чем в соседнем Кемерово (и в среднем по стране), а в силу объявленного ФНП моратория на изменение ставок для этого нотариального действия, корректировка стала возможной только в этом году.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Стоимость отдельных нотариальных действий в отдельных регионах подверглась в этом году точечной коррекции, которая превышает средние показатели, но, отметим, среднее увеличение стоимости услуг нотариуса составило около 1%. Это значительно ниже официальных показателей инфляции и роста многих тарифов и потребительских цен".

Важно подчеркнуть, что нотариат ведет свою деятельность на принципах самофинансирования. Нотариусы имеют право получать доход только за счет оплаты за совершаемые нотариальные действия, не получая каких-либо бюджетных средств. При этом нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. Нотариусы действуют от имени Российской Федерации.

Вся масштабная электронная система "цифрового нотариата" в стране, в том числе все многочисленные публичные онлайн-реестры и сервисы, разработана, создана и развивается исключительно за счет нотариата - обязательных отчислений, которые нотариусы обязаны делать в нотариальные палаты и ФНП.

Из этих же средств финансируется нотариальная деятельность на труднодоступных и малонаселенных территориях, где нотариус может, к примеру, потратить несколько дней на удостоверение одной доверенности в удаленном стойбище, и там невозможно содержать нотариальную контору на принципах самофинансирования. Многочисленные льготы, на сумму более двух миллиардов рублей в год, нотариусы также предоставляют за свой счет, без возмещения из бюджета.

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