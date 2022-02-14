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Рубрика: Культура

В "Геликон-опере" представили премьеру оперетты Оффенбаха "Остров Тюлипатан"

Текст: Мария Бабалова
Не ищете это райское место счастья и веселья на картах мира. Затерянный остров, созданный исключительно для гедонистического времяпрепровождения, придумал французский король "легкого жанра" Жак Оффенбах. А основатель и худрук "Геликона" Дмитрий Бертман в поиске "витамина радости" назначил эту, не самую известную, но задорную оперетту к постановке, которую осуществили дирижер Филипп Селиванов, режиссер Илья Ильин, художник Ростислав Протасов.
Фото: Антон Дубровский /Геликон-Опера Фото: Антон Дубровский /Геликон-Опера
Фото: Антон Дубровский /Геликон-Опера

"Остров Тюлипатан" родился в самый плодотворный период творчества Оффенбаха, когда из-под его пера каждые два-три месяца выходило по партитуре. Мировая премьера состоялась в сентябре 1868 года в парижском театре Bouffes-Parisiens. Но "Остров" не смог состязаться в успешности с такими шедеврами Оффенбаха тех же лет, как "Парижская жизнь", "Великая герцогиня Герольштейнская" и "Перикола".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сюжет "Острова Тюлипатан", как и положено в оперетте, шутейный и глуповатый одновременно. Оригинальное либретто написали Альфре Дюрю и Анри Шиво - одни из постоянных авторов Оффенбаха. Русский текст для геликоновской премьеры сочинили, а также чуть и оригинальный сюжет переиначнили Марина Скалкина и Шура Никитин. При том все фирменные и обязательные опереточные "дзинь-ля-ля" и "пиф-паф-бум-бум" сохранены. А за их праздничностью и легкой, не пошлой фривольностью, читается ядовитая ирония по поводу моральных устоев современного общества.

Получилась прелестная "event party" у бассейна со строгим дресс-кодом (художник по костюмам - Ника Вылегжанинова) в сине-голубых тонах с песнями, танцами и переодеваниями. Музыканты оркестра здесь матросы, а дирижер - капитан. В Белоколонном зале княгини Шаховской, где играют спектакль, расстояние между сценой и публикой минимально, а потому зрители чувствуют себя полноправными участниками всего происходящего.

Здесь свой король Какатуа (Сергей Абабкин), модный и бесшабашный (кажется, что его образ с саркастической ноткой списан с облика стилиста Сергея Зверева). Здесь и свои законы, где не знают слова "нельзя". Например, можно брать деньги в долг, но нельзя их возвращать, а карантин тут объявляют только в том случае, если кто-то предается грусти. Главные герои же из-за интриг родителей - Михаил Серышев (Ромбойдаль) и Марина Калинина (Теодорина) в образах, похожих на старого рокера и французскую кинодиву середины прошлого века, живут в "чужих костюмах" и не подозревают об этом. Поэтому мужскую партию Алексис в спектакле исполняет сопрано (очаровательная артистка геликоновского Алина Смолик), а женскую Гермозы - тенор (артист Молодежной Оперной программы Большого театра Давид Посулихин).

Но и это обстоятельство не становится препятствием их чувствам. На острове свободы, любви и веселья можно шутить и разыгрывать друг друга до бесконечности. И в финале, к максимальному воодушевлению зала, букет абсолютно счастливой невесты летит в публику.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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