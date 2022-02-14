В Госдуме поддержали наказание для укрывателей педофилии

Законопроект о защите детей от сексуального насилия разработан межфракционной рабочей группой под руководством вице-спикера ГД от "Единой России" Ирины Яровой. Депутаты, в частности, предлагали установить пожизненное заключение за педофилию при получении тяжких последствий для жизни и здоровья.

В первом чтении инициатива была принята еще в 2018 году. Обновленная редакция документа подготовлена с учетом позиции Верховного суда (ВС)РФ. Как ранее сообщала Яровая, в ВС, а также в кабмине проект поддержали.

Согласно инициативе, лишения свободы до одного года будет грозить за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших возраста 14 лет. Также в качестве наказания возможен штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года.

При этом укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к поправке, лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

Базовый документ, который был принят в первом чтении, приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Кроме того, он устанавливает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Вводятся и новые отягчающие наказание обстоятельства - для тех, кто совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.