В Госдуме поддержали наказание для укрывателей педофилии

Новости

Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля 15:27
Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума 15:19
МИД РФ не исключает провокаций в отношении ДНР и ЛНР 14:40
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля 14:38
Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой 14:34
В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году 14:24
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине 14:22
Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли 14:19
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться 14:11
Назван состав сборной России на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине 14:08
Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому 14:07
Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО 14:05
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей 13:59
Путин выступит на коллегии МЧС 13:58
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Шольца 13:53
Белорусские ученые участвуют в создании исследовательского ядерного реактора 13:53
Песков: В Кремле с нетерпением ожидают президента Бразилии 13:50
Путин и Лукашенко выступят с заявлениями после встречи на этой неделе 13:43
МОК отменит награждение фигуристок, если Валиева попадет в тройку 13:40
Участников группировки хакеров Lurk приговорили к реальным срокам 13:39
Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу 13:34
Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 14:53
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали наказание для укрывателей педофилии

Текст: Татьяна Замахина
За укрывательство тяжких преступлений в отношении детей будет грозить лишение свободы до года, а особо тяжких - до двух лет. Эти и другие поправки одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Проект предстоит рассмотреть во втором чтении. Депутаты, кроме того, предложили дату основного чтения - 15 февраля.

Законопроект о защите детей от сексуального насилия разработан межфракционной рабочей группой под руководством вице-спикера ГД от "Единой России" Ирины Яровой. Депутаты, в частности, предлагали установить пожизненное заключение за педофилию при получении тяжких последствий для жизни и здоровья.

Фото: duma.gov.ru
Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии

В первом чтении инициатива была принята еще в 2018 году. Обновленная редакция документа подготовлена с учетом позиции Верховного суда (ВС)РФ. Как ранее сообщала Яровая, в ВС, а также в кабмине проект поддержали.

Согласно инициативе, лишения свободы до одного года будет грозить за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших возраста 14 лет. Также в качестве наказания возможен штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года.

При этом укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к поправке, лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

Базовый документ, который был принят в первом чтении, приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Кроме того, он устанавливает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Вводятся и новые отягчающие наказание обстоятельства - для тех, кто совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Ужесточение наказания для педофилов Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков