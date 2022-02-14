В Госдуме проработают нормы о защите христианских ценностей

В Госдуме намерены усовершенствовать законодательство о защите христианских ценностей. Для этого по решению Совета палаты создается рабочая группа.

Как сообщил вице-спикер Петр Толстой (он возглавит новую структуру), в нее войдут представители всех фракций.

"Сама группа создается по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - уточнил Толстой.

В ее рамках законодатели будут работать над совершенствованием защиты традиционных ценностей страны - вместе с представителями всех традиционных конфессий.

Такая работа, по словам Толстого, необходима в связи с недавно принятыми поправками в Конституцию РФ. "Мы считаем необходимым соотносить рассматриваемые Госдумой законодательные решения с традиционными ценностями нашей страны, интересами семей, задачами по народосбережению, поставленными президентом", - сообщил парламентарий.

Кроме того, принимая поправки в сфере культуры, образования, цифровых технологий, здравоохранения, безопасности депутаты, по его словам, считают нужным руководствоваться не только соображениями об эффективности, но и "представлениями о морали, заложенными в русском культурном коде".