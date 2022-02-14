В мире
14.02.2022 11:26
Текст: Юрий Сизов

В Минске обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ

Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в наступившем году презентует в белорусской столице во вторник на очередном заседании Совета полномочных представителей государств СНГ заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков.

Фото: istock
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Комментируя предстающую встречу в штаб-квартире организации, в пресс-службе Исполкома СНГ сообщили, что ее участникам предстоит также рассмотреть пакет тем очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в столице Таджикистана - Душанбе.

Кроме того, в Исполкоме планируется обсудить и предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств стран Содружества, которое намечено провести в мае в Нур-Султане.

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