В Минске обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ

Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в наступившем году презентует в белорусской столице во вторник на очередном заседании Совета полномочных представителей государств СНГ заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков.

Комментируя предстающую встречу в штаб-квартире организации, в пресс-службе Исполкома СНГ сообщили, что ее участникам предстоит также рассмотреть пакет тем очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в столице Таджикистана - Душанбе.

Кроме того, в Исполкоме планируется обсудить и предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств стран Содружества, которое намечено провести в мае в Нур-Султане.