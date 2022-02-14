В Минтруде уточнили, как будет подтверждаться инвалидность до 1 июля

До 1 июля инвалидность будет подтверждаться в упрощенном порядке по временным правилам, уточнили в Минтруде. Проект постановления об этом подготовлен и направлен в Правительство. Это позволит продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. При очередном подтверждении инвалидности программа реабилитации (абилитации) продлевается автоматически.

"Мы видим необходимость продления временного порядка установления инвалидности. Такой порядок востребован гражданами и позволяет избежать личного посещения бюро медико-социальной экспертизы", - сказал министр труда и социальной защиты на совещании с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.

Он обратил внимание, что с 1 июля планируется комплексная трансформация системы взаимоотношений медико-социальной экспертизы с гражданами. Новый алгоритм ее прохождения заменит временный порядок установления инвалидности, но сохранит его преимущества. То есть, в дальнейшем гражданин сможет выбирать, как проходить медико-социальную экспертизу: присутствовать лично или пройти все необходимые процедуры заочно.