В ПФР напомнили о ежегодной выплате за работу в зонах радиоактивного загрязнения

Пенсионный фонд России с текущего года предоставляет ряд мер социальной поддержки, которые ранее назначались и выплачивались через органы социальной защиты. Заявление на одну из таких выплат - ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения - необходимо подать до 15 февраля, сообщили в понедельник в ПФР.

Это пособие положено гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения больше года. Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что выплата носит заявительный характер. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Необходимые документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

удостоверение подвергшегося радиации;

справка с работы о стаже и размере вознаграждения.

Ежегодно до 15 февраля, граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, могут подать заявление в клиентской службе ПФР выплату по выслуге лет.



Подробнее: https://t.co/ctLely3TVV



Запись на прием: https://t.co/4YZ6R7m4ez#ПФР #важнознать #ЧАЭС #Чернобыльцы pic.twitter.com/1pBMrQ2WYs — Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) February 11, 2022

Решение о назначении выплаты выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении.