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14.02.2022 12:11
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили о ежегодной выплате за работу в зонах радиоактивного загрязнения

Текст: Ирина Невинная

Пенсионный фонд России с текущего года предоставляет ряд мер социальной поддержки, которые ранее назначались и выплачивались через органы социальной защиты. Заявление на одну из таких выплат - ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения - необходимо подать до 15 февраля, сообщили в понедельник в ПФР.

Фото: iStock
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Это пособие положено гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения больше года. Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что выплата носит заявительный характер. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Необходимые документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

удостоверение подвергшегося радиации;

справка с работы о стаже и размере вознаграждения.

Решение о назначении выплаты выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении.

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