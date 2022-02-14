В ПФР напомнили о ежегодной выплате за работу в зонах радиоактивного загрязнения

Пенсионный фонд России с текущего года предоставляет ряд мер социальной поддержки, которые ранее назначались и выплачивались через органы социальной защиты. Заявление на одну из таких выплат - ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения - необходимо подать до 15 февраля, сообщили в понедельник в ПФР.
Это пособие положено гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения больше года. Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило, что выплата носит заявительный характер. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
Необходимые документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
удостоверение подвергшегося радиации;
справка с работы о стаже и размере вознаграждения.
Ежегодно до 15 февраля, граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, могут подать заявление в клиентской службе ПФР выплату по выслуге лет.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) February 11, 2022
Подробнее: https://t.co/ctLely3TVV
Запись на прием: https://t.co/4YZ6R7m4ez#ПФР #важнознать #ЧАЭС #Чернобыльцы pic.twitter.com/1pBMrQ2WYs
Решение о назначении выплаты выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении.