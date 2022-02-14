В Пушкинском музее рассказали о первом этапе изучения Золота Трои

В ГМИИ им. Пушкина завершили первый этап исследования знаменитого Троянского золота. Проект начали летом прошлого года. Удивительно, но никогда прежде эти единственные в своем роде сокровища древнего мира тщательно не изучали, а потому они хранят еще немало секретов. Но все тайное становится явным, если за дело берутся специалисты, а в руках у них самое современное оборудование.

Этот год юбилейный для Генриха Шлимана - археологу, нашедшему легендарную Трою, исполняется 200 лет. А потому - важное, без преувеличения, для всей мировой истории исследование обретает еще один красивый подтекст. Забегая вперед - в Пушкинском музее планируют открыть большую выставку, посвященную Шлиману, где соберут экспонаты из музеев, в которых разрозненно хранится коллекция немецкого ученого. Это не только ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж (в столице - изделия преимущественно из золота и серебра, в Петербурге - из бронзы и керамики), но и берлинский Музей доисторического периода и ранней истории, и Национальный археологический музей в Афинах. Сначала выставку увидят в Берлине, а в декабре она будет представлена в Москве.

Событие важнейшее - опять-таки сложно представить, но эти античные шедевры, возраст которых более четырех тысяч лет, за всю их историю не так уж часто демонстрировали публике. В Советском Союзе (страна получила коллекцию от Германии после Великой Отечественной) их отнесли к "особому фонду", что затрудняло доступ даже ученых. Более того, коллекцию считали навсегда утраченной.

- Впервые наш музей показал эти предметы в 1996 году, - вспоминает поворотный момент заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков. - Тогда мы могли только мечтать, что когда-нибудь у нас будет возможность исследовать эти сокровища с помощью современных методов, ведь в то время такими приборами музей не обладал.

Теперь прибор есть. Причем такой, что изучить каждый троянский экспонат можно, как говорится, не отходя от кассы - мощный цифровой микроскоп стоит прямо в зале экспозиции. Тревожить ценности и транспортировать их никуда не нужно, посетители могут продолжать ими любоваться прямо в то время, когда кипит научная работа.

Для первого этапа были выбраны 65 артефактов - как отдельные экспонаты, так и группы предметов. Кольца, бусы, диадемы, серьги, кубки… Специалисты намеренно отбирали сокровища из разных кладов (всего Генрих Шлиман обнаружил 19 таковых), чтобы сопоставить полученные данные.

- Дело в том, что все эти предметы были созданы не в один год - клады охватывают целый культурный период в 200-300 лет. Троя погибла, погибли носители ее культуры, больше они никогда не возродились. Тем ценнее эти экспонаты, существующие в одном-единственном экземпляре, - говорит Владимир Толстиков.

И предостерегает - наука не терпит сенсаций, поэтому любые данные, которые удастся получить в процессе изучения бесценного мирового достояния, важны. Но завеса тайны уже понемногу спадает. Так, например, удалось выяснить, что в начале ХХ века некоторые предметы из коллекции Шлимана реставрировались немецкими коллегами - не совсем, правда, удачно. Справедливость восстанавливают в Пушкинском музее - например, его специалисты привели в достойный вид изящную золотую сережку в виде корзинки. Но главное - все экспонаты получили паспорта, с детальной информацией по каждому. База данных - одна из основных задач первого этапа исследования. Совсем скоро музейщики приступят к изучению следующих 65 артефактов и к отбору экспонатов, которые отправятся на юбилейную выставку Генриха Шлимана.

В ГМИИ с радостью подчеркивают - проект превращается в международный. В Москве уже побывали коллеги из берлинского Музея доисторического периода и ранней истории - с ними планируется подписать соглашение о совместной научно-исследовательской работе. А еще - с Фондом прусского культурного наследия и Университетом Эберхарда и Карла (тоже Германия).

Следить за изучением золота Трои можно на специальном сайте, который постоянно пополняется.

Прямая речь

Марина Лошак, директор ГМИИ им. Пушкина:

- Осенью у нас побывали коллеги из Музея доисторического периода и ранней истории, и они были в восхищении, что мы можем работать с такими современными приборами - все они высококлассные специалисты, но даже в Германии такого нет. Им приходится для изучения отправлять экспонаты в Мюнхен, где есть необходимый микроскоп. В то время как у нас он стоит в экспозиции, работа ведется прямо там. И совместное изучение коллекции Генриха Шлимана, и совместная большая выставка - все это невероятно важные шаги. Как важно именно сейчас, когда кажется, что нас связывает только нефть, демонстрировать такое научное и человеческое партнерство! Уже сейчас проделан важный этап работы, но это только начало пути, который будет довольно продолжительным.

Справка "РГ"

Коллекцию из 259 предметов, хранящуюся в ГМИИ им. Пушкина, составляют предметы из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873-м, а также в 1878-1890 годах. Это различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, каменные топоры-молоты, изделия из горного хрусталя и так далее. Всего Шлиман открыл 19 кладов, которые с 1881 года хранились в Берлине. В Москву предметы из 13 кладов поступили в июле 1945 года. Открытие выставки "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана", состоявшееся в Пушкинском музее в апреле 1996 года, стало сенсацией и позволило сотням тысяч людей из разных стран мира увидеть эти сокровища.